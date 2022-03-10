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    • 10.03.2022 13:44
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    • 10.03.2022 13:44
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    Başkan Erdoğan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti. Kabule ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kirişci, "Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan önemli kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.

    Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Kirişci, kabule ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Kirişci, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul etti, kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarım ve orman sektörümüze değer katmak, her alanda üreticimizin, çiftçimizin, vatandaşımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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