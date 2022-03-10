Rusya Ukrayna savaşından kaçış! 'Bizim kahramanımız Türkiye'

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde 14'üncü güne girildi. Savaşın gölgesinde tahliyeler sürerken, bu tahliyeler geride binlerce hikayeyi barındırıyor. 70 yaşındaki gazi Aytaç amca Karabağ gazisi. Ukrayna'da okuyan kızının sınav gününe savaş denk gelince hiç düşünmeden kızını kurtarmaya, sığınaktaki insanlara maddi manevi yardım eden bir kahraman... Aşçı Hüseyin down sendromlu oğlunun kahramanı. Sanki dünyada hiç savaş yokmuşcasına gülümseyen Misha, "Babam benim kahramanım" diyor...
Gözleri barış yeşili olan Anya kızlarının kahramanı. Küçük kızı Abida, "Annem bana 'savaşa hayır' demeyi öğretti" diyor mutlulukla... Sahra Küçük henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi fakat vatanseverliği, duyarlılığı ve farkındalıkları yetişkinlere taş çıkaracak cinsten. Sahra, "Benim kahramanım Türkiye" diyor ve ekliyor "Yollarda çok korktuk. Ama sınır kapılarında bizi bekleyen Türk hükümeti görevlileri ve sivil toplum kuruluşları vardı. Türk olmak demek dünyanın hiçbir yerinde kendini yalnız hissetmemek demektir."
İşte anlattıkları:
*Aytaç İslam Aslanov: "Ben gaziyim. 1992 yılında Hocalı Katliamı sırasında gazi oldum. Başımdan vuruldum kafatasım parçalandı. Aylarca hastanede kaldım. Azerbaycan bana gazilik unvanını verdi. Biz Azerbaycan'da yaşıyoruz. Kızım Ukrayna'da üniversitede Ekonomi okuyor uzaktan eğitim ile. Kızım sınavı için 24 Şubatta Ukrayna'ya gitti. Ve 25'inde savaş başladı. Biz çok korktuk. Hemen kızımın yanına gittim. Çok korkmuştu. Kızım savaş bölgesindeyken ben Azerbaycan'da kalamazdım. Kızımla bir süre Ukrayna'dan çıkamadık sığınakta kaldık. Eşim Azerbaycan'da kaldı. Ben gazi olduğum için deneyimliyim. Sığınaktaki insanlara yardım ettim.