Rusya Ukrayna savaşından kaçış! 'Bizim kahramanımız Türkiye'

*Sahra Küçük(15): "Biz ailece Ukrayna'da yaşıyoruz babamın işlerinden dolayı. Biz sadece Türk kanallarını izliyoruz, onlara güveniyoruz. Bomba düştüğü andan beri tedirginlik hayatımızın merkezi oldu. Annem ben ve kız kardeşim geldik Türkiye'ye. Romanya'dan Bulgaristan'a oradan da Türkiye'ye geldik. Babam orada kaldı çünkü bizim sokaktan sahiplendiğimiz 5 kedimiz 3 tane de köpeğimiz var. Onların hepsini taşımamız mümkün olmadığı için babam ben burada onlarla kalırım dedi. Kedi ve köpeklerimiz için babam onları terk etmemek için Ukrayna'da, bombaların ortasında kaldı. Bizi Türkiye'ye gelmemiz için zorladı. Yolculuğumuz iki gün sürdü. Yoldayken dedim ki 'Türkiye'ye ulaşabilirsek hemen yerleri öpeceğim.' Romanya sınır kapısında otobüsümüz durdu ve bizim iner inmez sorduğumuz ilk soru 'Türkler nerede?' oldu. Türk bayrağını görünce içimiz ferahladı. AFAD, UMKE, KIZILAY... Onları görünce gözlerimiz doldu. Hemen bizi yanlarına aldılar. Çorap, ayakkabı, mont, battaniye, yemek, su verdiler. Biz Türk olduğumuz için çok şanslıyız. Türk olmak demek dünyanın hiçbir yerinde kendini yalnız hissettmemek demek."

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