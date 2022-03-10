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    • 10.03.2022 10:22
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    SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası! ❄İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen yollar tuzlanmadı: Ali Yerlikaya dikkat çekmişti servisler ve İETT yollarda kaldı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da kar fırtınası bu sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün kentteki ilgili birimlerle kar önlemleri için toplantı yapmasına rağmen bu sabah manzara değişmedi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji ve AFAD'ın İstanabul için peşe peşe kar uyarısı yapmasına rağmen sabah saatlerinde tuzlanmayan yollar, kış lastiği takmayan araçlar yüzünden kaza haberleri de peşe peşe geldi. İşte İstanbul'da kar yağışı sonrası kaza manzaları...

    AJANSLAR
    İstanbul’da kar sonrası kazalar da peş peşe geldi

    İstanbul'da günlerdir beklenen ve 1987 kışını anımsatacak kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji ve AFAD'ın yaptığı tüm uyarılara rağmen yolların tuzlanmaması kazaları da ardında getirdi. İşte İstanbul'da kar sonrası kaza haberleri...

    ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI
    İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü.

    O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.

    ESENYURT'TA SERVİS ARAÇLARININ KAZASI KAMERADA
    Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis araçları kaza yaptı.

        İki işçi servisi kayganlaşan yolda birbirine çarptı.

        Daha arkadan gelen içinde işçilerin bulıunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı.

        Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı.

            Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi.

            Kazalarda yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.

            Minibüslerin kayma ve çarpışma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

                Minibüsler kayarken yoldaki bazı kişilerin araçları durdurmaya çalışmaları da görüntülere yansıdı.

                Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası! ❄İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen yollar tuzlanmadı: Ali Yerlikaya dikkat çekmişti servisler ve İETT yollarda kaldı
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