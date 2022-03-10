SON DAKİKA: İstanbul'da kar fırtınası! ❄İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen yollar tuzlanmadı: Ali Yerlikaya dikkat çekmişti servisler ve İETT yollarda kaldı

İstanbul'da günlerdir beklenen ve 1987 kışını anımsatacak kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji ve AFAD'ın yaptığı tüm uyarılara rağmen yolların tuzlanmaması kazaları da ardında getirdi. İşte İstanbul'da kar sonrası kaza haberleri...

ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü.