11 Mart Cuma Denizli’de okullarda ders var mı? Denizli’de bugün okullar tatil mi? Denizli Valiliği kar tatili açıklaması…

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından Denizli'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Türkiye genelinde yoğun görülen kar yağışı günlük hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkilediği için valiliklerden okullar için kar tatili açıklamaları da peşpeşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu uyarısı yapmaya devam ederken Denizli'de yaşayan vatandaşlar gelirken il valiliklerinden de peşpeşe kar yağışı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki 11 Mart Cuma Denizli'de okullarda ders var mı? Denizli Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
11 MART CUMA DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi, duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.