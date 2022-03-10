Bugün kargolar açık mı? 11 Mart Cuma günü kargolar hizmet verecek mi? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, PTT kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden 10 Mart'ta İstanbul için TURUNCU alarm verildi ve bu gelişme üzerine vatandaşlar en çok ziyaret edilen kargo şirketlerinin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
👉 2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
PTT KARGO
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
👉 YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
👉 MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.