10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi? Bugün hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarısı nedeniyle turuncu alarm verildi, bugün hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul'da 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günlerinde idari izinli sayılacak çalışanlar yer alıyor ve bunu duyan vatandaşlar en çok ziyaret edilen hastaneler, sağlık ocağı, eczanelerdeki güncel durumu merak ediyor. Peki 10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi? İşte tüm bilgiler…
BUGÜN 10 MART PERŞEMBE HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER KAPALI MI, AÇIK MI?
İstanbul'da güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verildi. Dolayısıyla hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler yarın açık olacak.
KAR NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.