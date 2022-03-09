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    Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Valilik açıklamaları!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodla uyardı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 9 Mart gece saatlerinde başlaması beklenen yağışın bir çok ilde hayatı olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de bugün okullar tatil mi? İşte 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller ve valilik son dakika açıklamaları...

    10 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Valilik açıklamaları!

    10 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde yer alıyor. MGM uyarıları sonrası milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Özellikle de Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'deki vatandaşlar yoğun araştırmalara koyulmuş durumda. Peki söz konusu bu illerde Valiliklerden 'kar tatili açıklamaları geldi mi? Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de bugün okullar tatil mi? İşte yanıtları...

    GAZİANTEP, KAHRANMARAŞ, HATAY, KİLİS, ŞANLIURFA, ADANA, MERSİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.'' denildi.

    Yarın tatil edilen illerin tamamı şöyle...

    10 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    BAYBURT'TA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

    BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

    Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

    KOCAELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

    BİNGÖL

    Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

    Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.03.2022 Perşembe günü ilçe genelindeki tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

    Yine kar yağışının etkisini gösterdiği Yayladere ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        BURSA

        Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 15.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        BAYBURT

        BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

        Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

        KARS

        Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        BALIKESİR

        Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

        BİLECİK

        Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

        Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan tedbirler gereğince Cuma günü için şu kararlar alındı:

        "Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz."

        YALOVA

        Yalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenilmesinden dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        SAKARYA

        SAKARYA Valiliği'nin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

        Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.

        BOLU

        Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 10- 11 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.

        Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

        Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

        DÜZCE

        Düzce'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

        Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.

        AĞRI

        Ağrı'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın tatil edildi.

        Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 10 Mart Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır denildi.
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        Haberler Güncel Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de bugün okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Valilik açıklamaları!
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