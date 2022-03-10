Sinop’ta bugün okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Sinop’ta okullarda ders var mı? Sinop Valiliği kar tatili açıklaması…

Binlerce öğrenci, öğretmen ve veliler kendi ilinde okulların tatil olup olmadığını araştırırken Sinop'ta yarın okullar tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Türkiye genelinde yoğun kar yağışı görülüyor ve dolayısıyla günlük hayat, ulaşım olumsuz yönde etkileniyor. Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ederken il valilikleri de okullarda kar tatili açıklaması yapıyor. Peki 11 Mart Cuma Sinop'ta okullarda ders var mı? Sinop Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
11 MART CUMA SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yarın özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.