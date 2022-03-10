Sinop’ta bugün okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Sinop’ta okullarda ders var mı? Sinop Valiliği kar tatili açıklaması…

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyi ile akşam saatlerinde bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 8°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Isparta ile iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.