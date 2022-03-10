⛄11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da ders olacak mı? Valilik açıklaması… Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu bugün okullar tatil mi?

Akşam saatlerinde yoğunlaşan Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye genelinde yoğun kar yağışı görülüyor ve bu şehirlerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için valiliklerden okullarda kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu'da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler bugün ders işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki 11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu'da ders olacak mı? Valilik açıklaması…
⛄11 MART CUMA ÇANAKKALE, BALIKESİR, MUĞLA, KASTAMONU BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'de eğitime kar engeli
Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.
Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi
Vali Hasan Şıldak, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtını verdi
Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.