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    • 10.03.2022 22:56
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    İzmir'de vapur seferleri iptal mi? 11 Mart Cuma günü İzmir'de vapur seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi?

    Olumsuz hava koşullarından dolayı İzmir’de yaşayan ve yarın işe gidecek olan vatandaşlar İzmir'de vapur seferleri iptal mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ülke genelinde yaşanan kar yağışı, düşen sıcaklık gibi durumlar nedeniyle tedbirler de alınıyor ve vapur seferleriyle ilgili yeni bir karar alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Peki 11 Mart Cuma günü İzmir'de vapur seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? İzmir vapur seferleri ile ilgili güncel açıklama…

    takvim.com.tr
    İzmir’de vapur seferleri iptal mi?

    İzmir'de vapur seferleri iptal mi? 11 Mart Cuma günü İzmir'de vapur seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle işine gitmek için vapur kullanan İzmir'li vatandaşlar kötü hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde bir değişiklik olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. İşte güncel bilgiler...

    İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

    İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

    İZMİR HAVA DURUMU

    Perşembe Sağanak Yağışlı 2°C 8°C
    Cuma Çok Bulutlu 1°C 6°C
    Cumartes Çok Bulutlu -1°C 7°C
    Pazar Parçalı Bulutlu 0°C 8°C
    Pazartesi Parçalı Bulutlu 1°C 10°C

        HAVA SICAKLIĞI
        Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
        Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel İzmir'de vapur seferleri iptal mi? 11 Mart Cuma günü İzmir'de vapur seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi?
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