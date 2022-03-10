İzmir'de vapur seferleri iptal mi? 11 Mart Cuma günü İzmir'de vapur seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle işine gitmek için vapur kullanan İzmir'li vatandaşlar kötü hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde bir değişiklik olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. İşte güncel bilgiler...
İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
İZMİR HAVA DURUMU
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Cuma Çok Bulutlu 1°C 6°C
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