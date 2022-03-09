🔔10 - 11 Mart İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika üniversitelerde kar tatili olacak mı?

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İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.