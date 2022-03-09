🔔10 - 11 Mart İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika üniversitelerde kar tatili olacak mı?

İstanbul'da kar yağışı beklenirken İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alacak kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Üniversitelerle ilgili bir karar da alındı. Bilindiği üzere kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildi ve 14 Mart'a kadar okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversiteler ne zamana kadar, kaç gün tatil olacak? 14 Mart'a kadar tatil mi? İşte merak edilenler...
👉YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden yapılan ve 10 Mart itibariyle geçerli olacak olan açıklama şu şekilde:
İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir!
Bu karar göre İstanbul'da tüm vakıf ve devlet üniversiteleri 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü kapalı olacak.
Cumartesi ve Pazar günleri genellikle dersler tatil oluyor ancak hafta sonu için planlanan dersler de yapılmayacak.
👉İŞTE AÇIKLANAN TEDBİRLER!
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.