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    • 09.03.2022 14:35
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    🔔10 - 11 Mart İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika üniversitelerde kar tatili olacak mı?

    İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan ve 10 Mart itibariyle geçerli olacak tedbirleri sıraladı. Okulların 14 Mart'a kadar tatil olacağı açıklanırken, üniversite öğrencileri de son durumu merak etti. Peki, 10 - 11 Mart İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika üniversitelerde kar tatili olacak mı?

    takvim.com.tr
    🔔10 - 11 Mart İstanbul’da üniversiteler tatil mi?

    İstanbul'da kar yağışı beklenirken İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alacak kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Üniversitelerle ilgili bir karar da alındı. Bilindiği üzere kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildi ve 14 Mart'a kadar okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversiteler ne zamana kadar, kaç gün tatil olacak? 14 Mart'a kadar tatil mi? İşte merak edilenler...

    👉YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği'nden yapılan ve 10 Mart itibariyle geçerli olacak olan açıklama şu şekilde:

    İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir!

    Bu karar göre İstanbul'da tüm vakıf ve devlet üniversiteleri 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü kapalı olacak.

    Cumartesi ve Pazar günleri genellikle dersler tatil oluyor ancak hafta sonu için planlanan dersler de yapılmayacak.

    👉İŞTE AÇIKLANAN TEDBİRLER!

    İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

        Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
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