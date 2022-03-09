Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.03.2022 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2022 10:21
    ABONE OL

    THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022! 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? Sorgulama ekranı!

    İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle bazı uçuşlar iptal edildi. THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihlerinde bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen uçak seferleri ile ilgili vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

    takvim.com.tr
    10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi?

    Türk Hava Yolları (THY), Pegasus İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. Peki, 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

    THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR!

    THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferin iptal edildiğini açıkladı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

    Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

    "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

    PEGASUS'TAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

    Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    Değerli misafirlerimiz,

    Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.



        Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

        HANGİ UÇUŞLAR İPTAL?

        Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

        İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor
        Haberler Güncel THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022! 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? Sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA