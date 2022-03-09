THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022! 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? Sorgulama ekranı!

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. Peki, 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR!

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferin iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.