THY iptal olan uçuşlar son dakika 2022! 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? Sorgulama ekranı!

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. Peki, 10 - 11 Mart THY, Pegasus, Anadolujet hangi uçuşlar iptal edildi? İşte THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi
THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR!
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferin iptal edildiğini açıkladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.
Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:
"İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."
PEGASUS'TAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI
Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.