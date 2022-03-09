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    • 09.03.2022 10:25
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    Havalimanında kaçak cep telefonu operasyonu

    İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den gelen bir yolcunun sırt çantası ve bagajında yapılan aramada piyasa değeri 350 bin TL olan 73 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Havalimanında kaçak cep telefonu operasyonu

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Dubai'den İstanbul'a gelen kadın yolcunun sırt çantası ve bagajında piyasa değeri 350 bin TL olan 73 adet cep telefonu ele geçirdi

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 'kaçakçılık' ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 17 Şubat'ta Dubai'den İstanbul'a gelen ve gümrüklü alandan çıkış yapan Eritre vatandaşı Samrawit Hagos M.'yi şüphe üzerine durdurdu.

    Yolcunun sırt çantası ve bagajında yapılan kontrollerde Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen çeşitli markalara ait toplam 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri 350 bin TL olan telefonlara el konulurken hakkında kaçakçılıktan işlem yapılan Samrawit Hagos M., ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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