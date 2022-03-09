CHP'li Aydın Büyükşehir’deki yolsuzluk soruşturması Ankara’ya uzandı! Mansur Yavaş’ın gözde ismi 2 yılla yargılanacak

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'deki (ASKİ) yolsuzluk soruşturması sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da içlerinde yer aldığı 33 sanık hakkında açtığı dava, kentin gündemine bomba gibi düştü. Çerçioğlu'nun, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi istenirken, davanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözdesi olan Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e de uzandığı ortaya çıktı.





ÖNCE ALIM SONRA İHALE

Yeni Asır'ın haberine göre savcılık, Aydın'daki vurgunun yapıldığı tarihte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk'ün de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapse çarptırılması gerektiğini belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektubundaki Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te gerçekleştirilen yazılım ve donanım alımlarında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine araştırılmaya başlatıldı. İhbarda, Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve Sampaş şirketinin bedelsiz olarak kurmayı taahhüt ettiği programın, açık ihale ile yapılabilecekken pazarlık usulüyle yapabilmek için parçalara bölünerek birinci defada 170 bin lira, ikinci defada 200 bin lira ve üçüncü defada 200 bin lira verilerek yazılım adı altında Litera şirketinden alındığı anlaşıldı.





DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Devamında mevzuata aykırı şekilde iki defa alım yapıldığı, alımlara ödenen toplam miktarın 2 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Bunun üzerine yazılım ve donanımın satın alındıktan sonra ihalesinin yapıldığı gerekçesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı "ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bilirkişi ve müfettiş raporlarında, çarkı ortaya çıkaran ilginç tespitlere yer verildi. Bunlardan birine göre, Litera firmasına ihaleye katılması için gerekli davet yazısının 31 Ekim 2014 günü saat 16.00'da faksla gönderildiği ancak firmaya henüz davet yazısı ulaşmadan aynı gün saat 15.53'te yani 7 dakika önce, ASKİ veznesine para yatırılıp dokümanın alındığı görüldü. Bu durum, firmanın davet öncesi yapılacak işten haberi olduğunun kanıtı sayıldı. Bu arada yazılım ve donanımın firmadan alındıktan 5 ay sonra parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yapılarak işin bu firmaya verildiği kaydedildi. Bunu ele veren unsurlardan biri de, daha ihale düzenlenmeden firmaya yazılım ve donanımla ilgili gönderilen arıza bildirimlerinin kayıtları oldu.





DİĞER DAVADA DA 14 YIL HAPSİ İSTENİYOR

CHP'li Başkan Özlem Çerçioğlu için daha önce de 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında açılan davada 6 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenmişti. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.