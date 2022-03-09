Güngören'de torbacı operasyonu! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Güngören'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuyu demir çubuk şeklindeki pimin içine saklayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Sanayi Mahallesindeki bir sokakta durumundan şüphelendikleri Ö.Y. ve F.A. isimli şahısları durdurup arama yaptı. Yapılan aramada Ö.Y.'nin üzerinde 8.5 gram, F.A.'nın üzerinde ise 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



DURDURULAN İKİ KİŞİ SAYESİNDE UYUŞTURUCU TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri sokakta durdurdukları şahıslara ait olduklarını düşündükleri bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın sürücü koltuğunda bulunan A.B. isimli şahıs araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan çalışmalarda aracın S.S. isimli bir kişi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kiralayan S.S. isimli şahsın bölgeye yakın bir yerdeki otelde olduğu tespit edildi.



DEMİR ÇUBUK İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otele baskın düzenleyen ekipler, aracı kiralayan S.S. isimli şahsı otel lobisinde başka kişilerle birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri S.S. isimli şüphelinin üzerindeki aramada demir çubuk şekilde pim buldu. Demir çubuğu inceleyen ekipler, içine saklanmış 27.5 gram ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



6 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Polis ekipleri S.S. ile birlikte gözaltına aldığı D.A. ve D.B. isimli şahsıların üzerinde demir pala, bıçak ve kesici aletler ele geçirdi. Şüpheli D.B.'nin ise yapılan sorgusunda şahısların 'Yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adli makamlarca arandığı ve 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Ö.Y. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, S.S., A.B. D.B. ve D.A. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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