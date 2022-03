Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Mazlumları derisinin rengine göre ayıran zihniyetin insaniyet ve medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Irkçılığın daniskası olan bu bakış açısı insanlık adına utanç vericidir.

PUTİN'İN ARKADAŞI DİYE GÖREVİNE SON VERİLİYOR! BÖYLE SAÇMALIK OLUR MU?

Hale bak, Almanya'da filarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var. Aynı bunlar. Ne yazık ki bu asrın artık bu zamanında bunları görmek gerçekten biz siyasetçileri kahrediyor. Ağızlarını her açtıklarında insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenler sınıfta kalırken milletimiz insanlık sınavını bir kez daha başarıyla vermiştir.

SAVAŞLARIN KESİNLİKLE KAZANANI OLMAZ

Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinden büyük üzüntü duyuyouz. Sayın Zelenski ve sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdim. Çatışmalar her iki taraf için de ciddi kayıplara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terketmek zorunda kaldı. Böyle gitmesi halinde rakamın 5-10 milyonu bulması yakındır. Binlerce insan hayatlarını kaybetti. Şehirlerde yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. En büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyalarla hayata tutunmaya çalışan siviller savaşın gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatıyor. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Bazı liderlerle bir kez, bazıları ile 2-3 kez görüşme fırsatım oldu. NATO zirvesinde ittifak olarak atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirdik. Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir topluyor. Diplomasi trafiğimizi 11-13 MArt arasında Antalya'daki forumda da sürdüreceğiz. Yarın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk kez biraraya geleceği görüşmenin kalıcı çözüme vesile olmasını diliyoruz. Bugüne kadar 13 bin vatandaşımızın tahliyesini temin ettik. Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Özbek kardeşlerimizin, diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olduk. Ülkemize giriş yapan yabancı sayısı 20 bine yaklaştı. Ukrayna'ya 23 TIR yarıdm malzemesi göndedik. Bu rakam 39 TIR'a çıkacak.



ANTALYA'DA BARIŞ DİPLOMASİSİ

Antalya Diplomasi Forumu'nda yarın ilk kez bir araya gelecek olan Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının görüşmenin, kalıcı ateşkese kapı aralamasını temenni ediyorum.