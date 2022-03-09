Motorin neden benzinden pahalı? Motorine neden benzinden daha fazla zam geliyor? 🚗 EPGİS güncel motorin ve benzin zammı açıklaması

Benzin ve Mazot Arasındaki Farklar Nelerdir?



Benzin ve dizel farkı, sektöre ilgili duyan birçok kişi tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Benzin mazot karşılaştırması yapıldığında hem birbirlerine karşı hem benzinin avantajları hem de dizelin avantajları olduğu söylenebilir. Bununla birlikte mazot ve benzin arasındaki farklar olduğu gibi benzerlikler de bulunmaktadır. Örneğin, her ikisi de petrolden üretilmektedir.

Benzin, kısa sürede artan hızlar için ne kadar ideal ise mazot da sabit hızlarda bir o kadar verimlidir. İkisi de petrolden üretilmesine rağmen damıtılma sıcaklıkları yoğunluklarını değiştirir. Benzin daha hafiftir ve mazottan çok daha hızlı tutuşur. Mazot daha zor tutuşmakla birlikte hacim birimi olarak benzine nazaran daha fazla enerji sağlar. Böylece yük taşımak, uzun yol almak gibi performanslar için mazotlu motorlar; hızlı ivme ve süratle yol almak için ise benzinli motorlar geliştirilmiştir. Nitekim benzin ve mazot farkında bu detay ön plana çıkan maddeler arasında yer almaktadır.

Dizel ile benzin farkı hakkında söylenebilecek en önemli şeylerden biri de benzinin mazota göre daha hızlı yanması ve tükenmesidir. Mazot daha yavaş ve uzun yanar dolayısıyla görece ekonomiktir. Konu motorların ağır iş yapmasına geldiğinde ise tercih mazotla çalışan büyük motorlu araçlardan yanadır. Örneğin yük taşımacılığının yüzde doksanı tamamen mazotlu araçlarla yapılır. Her halükarda bulundukları günden bugüne ikisi de aynı hızla tüketilmeye devam ediyor ve bir süre daha böyle gideceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.