Araba sahibi olan vatandaşlar Motorin neden benzinden pahalı? Motorine neden benzinden daha fazla zam geliyor? EPGİS güncel motorin ve benzin zammı açıklaması geldi mi? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor.
EPGİS BENZİN VE MOTORİN AÇIKLAMASI GELDİ!
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
MOTORİN NEDEN BENZİNDEN PAHALI? MOTORİN NEDEN BENZİNDEN DAHA ÇOK ZAM GELİYOR?
Motorin ve benzin fiyatlarındaki farklılığın sebebi vergi oranlarındaki farklılardır.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zam gelen benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.