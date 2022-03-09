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    • 09.03.2022 18:57
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    • 09.03.2022 18:57
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    Motorin neden benzinden pahalı? Motorine neden benzinden daha fazla zam geliyor? 🚗 EPGİS güncel motorin ve benzin zammı açıklaması

    Ülkemizdeki milyonlarca araç sahibi benzin ve motorine yapılan zamları yakından takip ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarına da yansıdı ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) güncellenen motorin ve benzin fiyatlarını paylaşıyor. Peki EPGİS’ten gelen son güncel motorin ve benzin zammı açıklaması nedir? Sürücüler Motorin neden benzinden pahalı? Motorin neden benzinden daha fazla zam geliyor?

    takvim.com.tr
    Motorin neden benzinden pahalı?

    Araba sahibi olan vatandaşlar Motorin neden benzinden pahalı? Motorine neden benzinden daha fazla zam geliyor? EPGİS güncel motorin ve benzin zammı açıklaması geldi mi? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor.

    EPGİS BENZİN VE MOTORİN AÇIKLAMASI GELDİ!

    Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 0,79
    Motorinde 2,25 TL/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

    MOTORİN NEDEN BENZİNDEN PAHALI? MOTORİN NEDEN BENZİNDEN DAHA ÇOK ZAM GELİYOR?

    Motorin ve benzin fiyatlarındaki farklılığın sebebi vergi oranlarındaki farklılardır.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zam gelen benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

        Benzin ve Mazot Arasındaki Farklar Nelerdir?

        Benzin ve dizel farkı, sektöre ilgili duyan birçok kişi tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Benzin mazot karşılaştırması yapıldığında hem birbirlerine karşı hem benzinin avantajları hem de dizelin avantajları olduğu söylenebilir. Bununla birlikte mazot ve benzin arasındaki farklar olduğu gibi benzerlikler de bulunmaktadır. Örneğin, her ikisi de petrolden üretilmektedir.

        Benzin, kısa sürede artan hızlar için ne kadar ideal ise mazot da sabit hızlarda bir o kadar verimlidir. İkisi de petrolden üretilmesine rağmen damıtılma sıcaklıkları yoğunluklarını değiştirir. Benzin daha hafiftir ve mazottan çok daha hızlı tutuşur. Mazot daha zor tutuşmakla birlikte hacim birimi olarak benzine nazaran daha fazla enerji sağlar. Böylece yük taşımak, uzun yol almak gibi performanslar için mazotlu motorlar; hızlı ivme ve süratle yol almak için ise benzinli motorlar geliştirilmiştir. Nitekim benzin ve mazot farkında bu detay ön plana çıkan maddeler arasında yer almaktadır.

        Dizel ile benzin farkı hakkında söylenebilecek en önemli şeylerden biri de benzinin mazota göre daha hızlı yanması ve tükenmesidir. Mazot daha yavaş ve uzun yanar dolayısıyla görece ekonomiktir. Konu motorların ağır iş yapmasına geldiğinde ise tercih mazotla çalışan büyük motorlu araçlardan yanadır. Örneğin yük taşımacılığının yüzde doksanı tamamen mazotlu araçlarla yapılır. Her halükarda bulundukları günden bugüne ikisi de aynı hızla tüketilmeye devam ediyor ve bir süre daha böyle gideceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

        Benzin ile mazot arasındaki farklar maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

        Dizel araçlar sürüş menzili bakımından benzinli araçlara kıyasla daha üstündür.

        Dizel motorların torku benzinli araçlara kıyasla daha yüksektir. Ancak benzinli araçlar dizel araçlardan daha çeviktir.

        Dizel ile benzin arasındaki fark araçların ilk çalışmaları esnasında da göze çarpar. İlk çalıştırma esnasında benzinli araçlar, dizel motorlu araçlara kıyasla daha az ısınma gerektirir.

        Benzin motorin karşılaştırmasında ön plana çıkan detaylardan biri de bujidir. Dizel araçlarda buji yoktur. Bu yüzden buji bakımı gerektirmez.

        Dizel araçların elektrik aksamı benzinli araçlara kıyasla daha basittir.

        Benzinli araçlar kısa mesafeli yolculuklar için daha karlıdır. Fakat dizel araçlar özellikle şehirlerarası yolculuklarda daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Hem benzin tasarrufu hem de dizel araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları hakkındaki detayları ilgili blog yazılarımızda bulabilirsiniz.

        Çevre açısından da benzin dizel yakıt farkı bulunmaktadır. Dizel motorlu araçların daha fazla çevre dostu oldukları söylenebilir.

        Dizel motorlu araçlarda yangın meydana gelme olasılığı benzinli araçlara kıyasla daha düşüktür.

        Benzin ve motorin farkı genel olarak değerlendirildiğinde dizel araçlar benzinli araçlardan daha yüksek maliyetlidir.

        Benzinli araçların bakımı dizel araçlara kıyasla hem daha kolay hem de daha ekonomiktir.

        Dizel araçlar, benzinli araçlara nazaran çalışma sırasında daha yüksek ses çıkarır.

        Dizel motorlu araçlar benzinli araçlara kıyasla daha az değer kaybeder.

        Benzinin molekül zinciri, mazota kıyasla daha kısa olduğu için çalışma esnasında çok daha çabuk alev alır.

        Dizel yakıt olarak da tabir edilen mazot, benzinden daha ağır bir yakıt türüdür.

        Benzin dizel farkı araçların arıza yapma sıklıklarında da karşınıza çıkabilecek bir durumdur. Dizel motorlar genel olarak daha az arızalanır. Ancak dizel araca sahipseniz aracınızın bakımlarını zamanında yaptırmanız çok önemlidir.

        Dizel motorlar çok daha verimli motorlardır. Bu nedenle, az yakıt tüketerek çok daha fazla enerji açığa çıkarırlar.

        Benzin motorlu araçlar daha sessiz çalışır. Bu nedenle daha fazla tercih edilir.
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