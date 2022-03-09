Fetullah Gülen öldü mü, zehirlendi mi? 'Fetullah Gülen öldü' paylaşımı yapan Tughra Books nedir? Tughra Books kimin, nerede?

Sosyal medya gece yarısı Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki iddia ile çalkalandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yayıncılar Tughra Books ve Blue Dome Press tarafından Twitter'da Fethullah Gülen hakkında paylaşım yapıldı. Gülen'in öldüğü iddia edilen paylaşım kısa bir süre kaldıktan sonra silindi. Hal böyle olunca Fethullah Gülen öldü mü, zehirlendi mi? Fethullah Gülen'e ne oldu? soruları gündeme geldi. Peki konu hakkında bir açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmeler...
FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ, ZEHİRLENDİ Mİ?
15 Temmuz 2016 yılında 251 kişinin şehit olduğu darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. İddia ilk olarak ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Tughra Books tarafından ortaya atıldı. Tughra Books'un paylaşımında ülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu ilan edildi.
Ardından da aynı iddia Blue Dome Press adlı sayfada paylaşıldı.
Ancak paylaşılan tweetler kısa sürede silindi.