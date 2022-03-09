📣11-12-13-14 MART İSTANBUL’DA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Bu hafta A101 - BİM - MİGROS - Carrefoursa kaçta açılıp kapanacak?

Hafta sonu ekmek, içecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu hafta A101, Migros, ŞOK, BİM zincir marketler saat kaça kadar açık olacak? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar!
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Marketlerin çalışma saatleri bağlı bulundukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.
🔔Kar yağışı nedeniyle market çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir.
A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?
A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir. Fakat bununla birlikte bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.