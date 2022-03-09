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    • Güncel
    • 09.03.2022 15:55
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    • 09.03.2022 15:55
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    📣11-12-13-14 MART İSTANBUL'DA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Bu hafta A101 - BİM - MİGROS - Carrefoursa kaçta açılıp kapanacak?

    İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir dizi tedbirler alındığını duyurdu. İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi. AVM'lerin saat 18:00'de kapanacağı duyuruldu. Bu gibi bir sürü gelişmenin ardından vatandaşalr market çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak etti. Peki, Bu hafta A101 - BİM - MİGROS - Carrefoursa kaçta açılıp kapanacak? 11-12-13-14 MART İSTANBUL'DA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

    takvim.com.tr
    📣11-12-13-14 MART İSTANBUL’DA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Bu hafta A101 - BİM - MİGROS - Carrefoursa kaçta açılıp kapanacak?

    Hafta sonu ekmek, içecek, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu hafta A101, Migros, ŞOK, BİM zincir marketler saat kaça kadar açık olacak? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar!

    MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

    Marketlerin çalışma saatleri bağlı bulundukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

    🔔Kar yağışı nedeniyle market çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

    BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir.

    A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

    A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir. Fakat bununla birlikte bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

        ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi ŞOK'ta bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmette bulunmaktadır. Buna ek olarak Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması çeşitli yoğunluk durumuna bağlı olarak 00.00'a kadar da online hizmet sunmaktadır.

        CARREFOURSA KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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        Haberler Güncel 📣11-12-13-14 MART İSTANBUL'DA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Bu hafta A101 - BİM - MİGROS - Carrefoursa kaçta açılıp kapanacak?
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