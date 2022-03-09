İstanbul metro saat kaça kadar açık? 10-14 Mart tarihleri arasında metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Metro İstanbul'dan olumsuz kar yağışının beklenmesiyle yeni kararların alındığı açıklandı ve sefer saatlerinde değişiklikler yaşandı. İstanbul'da metro, füniküler ve tramvay seferleri ile ilgili güncel saatler haberimizde yer alıyor.
İSTANBUL METRO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı metro seferlerinin süresi 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar uzatıldı.
İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır.''
Sefer uzatması yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy