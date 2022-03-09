İstanbul metro saat kaça kadar açık? 10-14 Mart tarihleri arasında metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Metro İstanbul'dan olumsuz kar yağışının beklenmesiyle yeni kararların alındığı açıklandı ve sefer saatlerinde değişiklikler yaşandı. İstanbul'da metro, füniküler ve tramvay seferleri ile ilgili güncel saatler haberimizde yer alıyor.