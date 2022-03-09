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    • 09.03.2022 20:38
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    İstanbul metro saat kaça kadar açık? 10-14 Mart tarihleri arasında metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak?

    Meteoroloji’nin İstanbul için turuncu uyarı vermesi ve yoğun kar yağışının beklenmesinden dolayı tedbirler alınmaya başlanmasının ardından İstanbul metro saat kaça kadar açık sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Eğitime ara verilmesi, uzak seferlerinin durdurulması gibi tedbirlerin yanı sıra toplu taşımalarla ilgili de yeni kararlar alındı. 10, 11, 12, 13, 14 Mart tarihlerinde metro seferleri saat kaçta bitecek? 10-14 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak?

    takvim.com.tr
    İstanbul metro saat kaça kadar açık?

    İstanbul metro saat kaça kadar açık? 10-14 Mart tarihleri arasında metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Metro İstanbul'dan olumsuz kar yağışının beklenmesiyle yeni kararların alındığı açıklandı ve sefer saatlerinde değişiklikler yaşandı. İstanbul'da metro, füniküler ve tramvay seferleri ile ilgili güncel saatler haberimizde yer alıyor.

    İSTANBUL METRO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı metro seferlerinin süresi 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar uzatıldı.

    İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır.''

    Sefer uzatması yapılacak hatlar:

    M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
    M1B Yenikapı-Kirazlı
    M2 Yenikapı-Hacıosman
    M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
    M4 Kadıköy-Tavşantepe
    M5 Üsküdar-Çekmeköy

        M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
        M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
        M9 Bahariye-Olimpiyat
        F1 Taksim-Kabataş
        T1 Kabataş-Bağcılar
        T4 Topkapı-Mescid-i Selam
        T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
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        Haberler Güncel İstanbul metro saat kaça kadar açık? 10-14 Mart tarihleri arasında metro, füniküler ve tramvay seferleri saat kaça kadar yapılacak?
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