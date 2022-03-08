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    • 08.03.2022 09:34
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    • 08.03.2022 09:34
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    Son dakika: CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş rüşvetten gözaltına alındı

    Son dakika haberi... CHP'deki rüşvetçiler kervanına bir yenisi daha eklendi. Kırklareli’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.

    CHP’li yönetici rüşvetten gözaltında

    Kırklareli C.Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı.



    KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş rüşvetten gözaltına alındı
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