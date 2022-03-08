İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin mağdurlara evrak teslimi karşılığında imza attırdığı, bu imzaların kopyalanarak senetlerde kullanıldığı belirlendi.

Suç örgütünün bu yöntemle toplam bedeli 5 milyon 370 bin lira olan 5 senet düzenlediği ve bunların 5 ayrı kişiye ciro edilerek icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Suça karıştıkları anlaşılan 9 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit eden polis, 4 Mart'ta İstanbul, Ankara ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında belirlenen 9 şüpheliden 8'inin yakalanarak gözaltına alındığı, konuyla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.