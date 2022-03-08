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    • 08.03.2022 23:23
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    Son dakika: THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'taki bazı seferleri iptal etti

    Son dakika haberi... İstanbul'da etkisini artıran yağmur ve rüzgarlı hava hava ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

    DHA
    THY 10 Mart’taki bazı seferleri iptal etti

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'taki bazı seferleri iptal etti
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