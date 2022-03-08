Beykoz’da İETT otobüsü dehşet saçmıştı... Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı.
Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.