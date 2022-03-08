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    • Güncel
    • 08.03.2022 09:41
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    • 08.03.2022 09:49
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    Beykoz’da İETT otobüsü dehşet saçmıştı... Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

    İETT kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Beykoz'da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı.

    İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.

    Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.

    Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



        OLAY KAMERADA
        Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor.

        Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor.

        İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

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        Haberler Güncel Beykoz’da İETT otobüsü dehşet saçmıştı... Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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