Beykoz’da İETT otobüsü dehşet saçmıştı... Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı.

Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.