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    • 08.03.2022 00:08
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    İBB sosyal medyadan duyurdu: Taksim metro istasyonu saat 13.00'ten itibaren kapalı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Metro İstanbul resmi sosyal meyda hesabı Twitter üzerinden İstanbulluları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi paylaştı. Buna göre Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapanacak.

    Taksim metro istasyonu bugün kapanacak

    Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel İBB sosyal medyadan duyurdu: Taksim metro istasyonu saat 13.00'ten itibaren kapalı
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