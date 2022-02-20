Enerjide tarihi hamle! Bakan Dönmez bizzat duyurdu: Gelecek yıl devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek yıl iki tesisin toplam kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşacağını bildirdi.
Bakan Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin bilgi alan Dönmez, Silivri açıklarında yer alan sondaj platformunu da ziyaret etti.
Dönmez, yer altı gaz depolama tesislerinin doğal gazın arz güvenliğinde kritik önem taşıyan stratejik alt yapı tesisleri olduğunu söyledi.
Özellikle talebin yoğun olduğu kış günlerinde yazın depolanan doğal gazın bu tesisler aracılığıyla sisteme geri verildiğini aktaran Dönmez, bu şekilde arz talep dengesinin sağlandığını anlattı.
Dönmez, yaklaşık iki yıl önce mevcut doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin, "2,8 milyar metreküplük depolama kapasitesini bu çalışmalarla 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de devam eden bir çalışmamız var. Orada şu anda 1,2 milyar metreküplük depolama kapasitemiz var. Orası da 2023 yılında 5,4 milyar metreküpe çıkmış olacak. Toplamda iki depolama tesisinin kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak ve ülkede tükettiğimiz gazın yaklaşık yüzde 20'sini bu tesislerde depolayacağız." değerlendirmesinde bulundu.