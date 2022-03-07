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    • Güncel
    • 07.03.2022 18:52
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    • 07.03.2022 18:52
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    Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama: "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz"

    Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    AA
    Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

    "BU MENFUR TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Mesajda şu ifadelere yer verildi:

    "Mali'nin Mopti Bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz."


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    Haberler Güncel Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama: "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz"
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