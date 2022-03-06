KYK kredi - burs ne zaman yatacak? Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri 2022!

Mart ayının ilk haftasında KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Mart ayı KYK ödemelerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Kasapoğlu 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Peki, Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? İşte 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödeme tarihleri 2022!
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.