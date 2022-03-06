KYK kredi - burs ne zaman yatacak? Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri 2022!

Mart ayının ilk haftasında KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Mart ayı KYK ödemelerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Kasapoğlu 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Peki, Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? İşte 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödeme tarihleri 2022!