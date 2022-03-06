SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı KAAN Projesi'nin kapsamını genişletti! Zincir oteller havalimanları AVM'ler şehir hastanelerindeki güvenlik görevlileri de...

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında, Türkiye genelinde 1774'ü İstanbul'da olmak üzere 6 bin 16 site denetlendi. Bu denetimlerde usulsüz olarak özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin özel güvenlik görevlisi gibi istihdam edildiği ve görevlilerin meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde eksiklik ve aykırılıklar tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, 5188 sayılı Kanun kapsamında 22 adli işlem, 47 idari işlem uygulandı.