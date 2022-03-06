YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son? YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman?

11 Şubat Cuma günü başlayan YKS başvurularının ne zaman sona ereceği adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca kişinin üniversite hayaliyle katılım sağlayacağı sınav bu yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu bağlamda 2022 YKS geç başvuru tarihleri de merak edildi. Peki, YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman? YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son? İşte konu hakkında merak edilenler!