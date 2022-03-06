YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son? YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman?

11 Şubat Cuma günü başlayan YKS başvurularının ne zaman sona ereceği adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Milyonlarca kişinin üniversite hayaliyle katılım sağlayacağı sınav bu yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu bağlamda 2022 YKS geç başvuru tarihleri de merak edildi. Peki, YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman? YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son? İşte konu hakkında merak edilenler!
YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 YKS başvuruları için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 7 Mart 2022 son başvuru günüdür. İnternet aracılığyla bireysel başvuru yarın (7 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecek."
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.
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