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    • 07.03.2022 09:55
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    Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2022 ne zaman, başladı mı? Çekilecek tesbih ve zikirler...

    Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı ve böylelikle Müslüman alemi tarafından sıkça araştırılan Şaban ayı 2022 tarihi de belli oldu. Mübarek Üç ayları bol ibadetle ve tövbeyle geçirmek isteyen vatandaşlar Şaban ayında yapılması gereken ibadetleri öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2022 ne zaman, başladı mı

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Şaban ayı ne zaman 2022 sorgulamasını yapmaya başladı. İslam alemi için önemi büyük olan mübarek Üç Aylar Recep ayı ile başladı ve şimdi ise Şaban ayının 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. En son ise 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek, 30 gün oruç başlayacak. Peki Üç Aylar'ın ikincisi Şaban ayı 2022 yılında hangi tarihte? Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Bu ayı nasıl geçirmek gerekir, hangi ibadetler yapılmalı? İşte tüm bilgiler…

    ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

    Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

        Bu Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.

        Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.

        Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır.

        Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua etmeli.

        "Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan" duâsını her gün en az bir defa okumalı.



        ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?

        Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Ardından 100 defa:

        Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

        Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Ardından 100 defa:

        Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

        Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

        Ardından 100 defa:

        Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh.



        ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ

        Peygamber (sav) şöyle buyururlar:

        "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

        Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

        Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.

        "Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.
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