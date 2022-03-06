Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2022 ne zaman, başladı mı? Çekilecek tesbih ve zikirler...

Müslüman alemi gündemde sıklıkla Şaban ayı ne zaman 2022 sorgulamasını yapmaya başladı. İslam alemi için önemi büyük olan mübarek Üç Aylar Recep ayı ile başladı ve şimdi ise Şaban ayının 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. En son ise 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek, 30 gün oruç başlayacak. Peki Üç Aylar'ın ikincisi Şaban ayı 2022 yılında hangi tarihte? Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Bu ayı nasıl geçirmek gerekir, hangi ibadetler yapılmalı? İşte tüm bilgiler…
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.
Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.