Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2022 ne zaman, başladı mı? Çekilecek tesbih ve zikirler...

Bu Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.

Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.

Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır.

Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua etmeli.

"Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan" duâsını her gün en az bir defa okumalı.