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    • 06.03.2022 14:52
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    • 06.03.2022 14:53
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı kurucusu İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Başkan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

    AA
    Erdoğan Fatih Camii’nde o cenazeye katıldı

    Çizmeci için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

    Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Başkan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

    Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı kurucusu İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı
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