Bakan Akar'dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili yeni açıklama: Kabul edilemez

Tüm TSK personelinin olduğu gibi SAT ve SAS personelinin de büyük başarılarla gerçekleştirdikleri görevlerden duydukları gururu ifade eden Akar, "İster Özel Kuvvetler, komandolar ister SAT, SAS ihtisas kursları olsun bu kurslar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde er meydanıdır." diye konuştu.

Bakan Akar, kursların sadece fiziki kabiliyetleri değil, fikri, zihni hatta duygu kontrolü de içerdiğini aktararak, "Deniz Kuvvetlerimizin bazı unsurlarının SAT'ların, SAS'ların, deniz piyadelerinin harekat alanları sadece deniz değil. İç güvenlik harekatında Kara Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşları ile omuz omuza, tek yumruk, tek yürek olarak Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir başarı ile görevlerini ifa etmektedirler." dedi.

SAT'ların yerine getirdiği başarılı görevlerden örnekler veren Akar, "Ülkemiz, milletimiz için, denizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik görevlerini büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Bundan sonra da gerektiğinde yapacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

Bölge olarak son derece hassas bir dönemden geçildiğini, ciddi bir takım belirsizliklerin, risk ve tehditlerin yaşandığını aktaran Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Bunlara karşı her anlamda hazırlıklı olmamız lazım. Ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için sınırlarımızın, vatanımızın, semalarımızın ve denizlerimizin güvenliği için her zaman göreve hazır olma mecburiyetimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da 'Ölürsek, şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla yapmaya devam edeceğiz."