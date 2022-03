Bakan Akar'dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili yeni açıklama: Kabul edilemez

"KARŞILIKLI DİYALOĞUN BİR AN ÖNCE GELİŞMESİNDEN YANAYIZ"

Türkiye'nin bütün ülkelerin hudutlarına, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bu manada Ukrayna'nın da toprak bütünlüğüne, egemenliğine, haklarına saygılı olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir an önce bölgeye huzurun, istikrarın gelmesi için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapılmaya devam ediyor. Sağduyunun hakim olmasından, karşılıklı diyaloğun bir an önce gelişmesinden yanayız. Başta çocuklar olmak üzere oradaki masum, sivil insanların hayatlarını kaybetmeleri bizim için gerçekten derin bir üzüntü kaynağı olmaktadır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının güvenliğine de vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Oradaki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli. Bütün bunların yapılabilmesi için bir an önce ateşkesin ilanından yanayız. Belli bir süre dahi olsa, acil ihtiyaçların karşılanması için ateşkese acilen ihtiyacı olduğunu her kesimle görüşmelerimizde vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun yaptığı çalışmalar çerçevesinde hem diplomatik hem de siyasi girişimlerde bulunmak suretiyle bir an önce ateşkesin ve ateşkesin ardından da istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."