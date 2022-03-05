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    • 05.03.2022 14:39
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    Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama yaptı: Zelenskiy müzakere istemiyor

    Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. İki devlet ikinci müzakere görüşmeleri sonrası yaptıkları açıklamalarda müzakerelerin zor geçeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov canlı yayında açıklama yaptı. Lavrov, "Zelenskiy konuşmak istemiyor, müzakere istemiyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor" dedi.

    Lavrov açıklama yaptı

    Rusya Ukrayna savaşı 10. gününde devam ederkene Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov canlı yayında açıklama yaptı.

    KONUŞMAK İSTEMİYOR

    Lavrov, "Zelenskiy konuşmak istemiyor, müzakere istemiyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor" dedi.

    ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

    Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi adım adım sürüyor. Ukrayna ordusu ile kentte silahlanan sivil halk direnişe ve sıcak çatışmaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise bu gece dikkat çeken bir konuşma yaptı, ilk kez NATO'yu eleştirdi.

    HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK

    Rusya Ukrayna savaşında NATO'yu aktif aksiyon göstermemek ile suçladı ve Ukrayna hava sahasının gökyüzüne kapatılmamasına tepki verdi. Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadesini kullandı. Öte yandan; ABD, bombardıman uçakları ile birlikte NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu. Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte düzenlenen tatbikat dünya meydası tarafından yakından takip edildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

        Zelenskiy ayrıca, "Ukrayna insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işlemesi için her şeyi yapıyor. Bakalım Rusya ile müzakerelerde daha ileri gidebilir miyiz" derken "Biz şimdiden geleceği düşünüyoruz. Şehirlerimizi nasıl restore ederiz, ekonomiyi nasıl restore ederiz. Ukrayna'ya yeniden yapılanma için on milyarlarca dolar tahsis etmek için şimdiden anlaşma var ve bunlar sadece ilk kararlar" diye konuştu.

        Rus ordusunun planladığı hatlara ulaşamadığını belirten Zelenskiy, öldürülen Rus askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını açıkladı ve "İşgalcilere kabuslarında bile görmedikleri kadar büyük kayıplar verdiriyoruz" dedi.

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