Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama yaptı: Zelenskiy müzakere istemiyor

HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK

Rusya Ukrayna savaşında NATO'yu aktif aksiyon göstermemek ile suçladı ve Ukrayna hava sahasının gökyüzüne kapatılmamasına tepki verdi. Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadesini kullandı. Öte yandan; ABD, bombardıman uçakları ile birlikte NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu. Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte düzenlenen tatbikat dünya meydası tarafından yakından takip edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.