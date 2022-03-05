Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama yaptı: Zelenskiy müzakere istemiyor

Rusya Ukrayna savaşı 10. gününde devam ederkene Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov canlı yayında açıklama yaptı.
KONUŞMAK İSTEMİYOR
Lavrov, "Zelenskiy konuşmak istemiyor, müzakere istemiyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor" dedi.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi adım adım sürüyor. Ukrayna ordusu ile kentte silahlanan sivil halk direnişe ve sıcak çatışmaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise bu gece dikkat çeken bir konuşma yaptı, ilk kez NATO'yu eleştirdi.
HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK
Rusya Ukrayna savaşında NATO'yu aktif aksiyon göstermemek ile suçladı ve Ukrayna hava sahasının gökyüzüne kapatılmamasına tepki verdi. Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadesini kullandı. Öte yandan; ABD, bombardıman uçakları ile birlikte NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu. Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte düzenlenen tatbikat dünya meydası tarafından yakından takip edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.