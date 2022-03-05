İstanbul'da deprem dönüşümü! Tozkoparan'da toplu konut anahtarları sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, Güngören Belediyesi Gençosman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir yıl önce buraya geldiklerinde Güngören ve Tozkoparan'ı dönüştüreceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı. O zaman medyada "Bu evleri vatandaşlara vermeyecekler, kira yardımı, taşınma yardımı yapmazlar, buraya 15, 20, 30 katlı binaları dikerler." gibi birçok eleştiri aldıklarını anlatan Kurum, "Ama sizler bize inandınız, sizler Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, onun ortaya koymuş olduğu vizyona güvendiniz ve bizlerle hareket ettiniz. Biz de sizleri mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." dedi.
Tozkoparan'da çok kısa sürede inşa ettikleri 140 konutu anahtarları ve tapularıyla bugün teslim edeceklerini aktaran Kurum, diğer taraftan da ikinci etap olan 270 konutun harcını birlikte dökeceklerini söyledi.
1-7 Mart'ın Deprem Haftası olduğunu hatırlatan, bu haftanın devlet ve millete son derece kritik bir mesaj verdiğini ifade eden Kurum, "Bugün ne yazık ki topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve bu topraklarda da ne yazık ki nüfusumuzun yüzde yaklaşık 71'i yaşıyor. Son 100 yılda baktığımızda 80 binin üzerinde canımızı depremler nedeniyle toprağa verdik." dedi.
Türkiye'nin deprem nedeniyle çok acılar çektiğini ve pek çok canın kaybedildiğini hatırlatan Kurum, "Artık biz acı türküler, ağıtlar istemiyoruz. Çok geç olmadan, enkazlarda yavrularımızı, sevdiklerimizi aramadan şunu artık herkesin kavraması gerekmektedir. Türkiye'nin deprem gerçeği altında, kentsel dönüşümü hep birlikte yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A 46 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRDIK"
Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduklarını kaydeden Kurum, ülke genelinde 3 milyon konutu bu anlayışla dönüştürdüklerini, 12 milyon vatandaşın hayatını güvence altına aldıklarını söyledi.