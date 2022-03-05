İstanbul'da deprem dönüşümü! Tozkoparan'da toplu konut anahtarları sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Belediyesi Gençosman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir yıl önce buraya geldiklerinde Güngören ve Tozkoparan'ı dönüştüreceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı. O zaman medyada "Bu evleri vatandaşlara vermeyecekler, kira yardımı, taşınma yardımı yapmazlar, buraya 15, 20, 30 katlı binaları dikerler." gibi birçok eleştiri aldıklarını anlatan Kurum, "Ama sizler bize inandınız, sizler Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, onun ortaya koymuş olduğu vizyona güvendiniz ve bizlerle hareket ettiniz. Biz de sizleri mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." dedi.