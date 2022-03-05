Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bakü'de flaş açıklamalar: Ateşkesin her yerde olması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyeler konusunda Azerbaycan ile iş birliğini sürdürdüklerini belirterek, "Azerbaycanlı ve Türk ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızı ülkelerimize getirmek için dayanışmamız devam edecek." dedi.
Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, 30. yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Geçen ay Şuşa Beyannamesi'nin iki ülkenin meclisleri tarafından da onaylandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Aslında Türkiye ve Azerbaycan tabii müttefiktir. Ama bu tabii müttefikliğimizi liderlerimizin iradesiyle bir belgeye, bir anlaşmaya da döktük. Meclislerimizin onaylaması da bu liderlerimizin iradesinin doğrudan halklarımız tarafından da tasdik edildiğinin göstergesidir." dedi.
Çavuşoğlu, Şuşa Beyannamesi'yle "tarihi bir adım attıklarını" vurgulayarak, gelecek dönemde bu çerçevede askeri, kültür, ekonomi, enerji ve bilim gibi konuları da içeren birçok konuda somut adımlar atmak için tüm bakanlıklarla çalıştıklarını söyledi.
Kovid-19 salgınına rağmen iki ülkenin ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını aktaran Çavuşoğlu, hedefin 15 milyar dolar olduğunu, potansiyelin bulunduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, bu hedefe ulaşmak için lojistiğin önündeki engelleri kaldırıp onları teşvik etme ve tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmenin yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlamanın da önemine değindi.
Karşılıklı yatırımların da 30 milyara yaklaştığını aktaran Çavuşoğlu, şirketleri hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinin yeniden yapılandırılması konusunda Aliyev'in vizyonu çerçevesindeki çalışmalara da destek verdiklerini vurguladı.
"HAKSIZ VE HUKUKSUZ SALDIRININ BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"
Bugün ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız. Haksız ve hukuksuz saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı artırarak devam ediyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın her iki ülkeyle iletişim kurabilen ve iyi ilişkileri olan iki ülke olduğunu söyledi.
Tahliyeler konusunda da Azerbaycan ile iş birliğini sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu,"Azerbaycanlı ve Türk ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızı ülkelerimize getirmek için dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.
"BÖLGENİN BARIŞI VE İSTİKRARI İÇİN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"
Öte yandan Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı kapsamlı barış anlaşması teklifini desteklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu Azerbaycan'ın ne kadar iyi niyetli olduğunu ve bölgemizde barış istediğini gösteriyor. Umuyoruz Ermenistan'da buna olumlu karşılık verir. Vermesi de gerekiyor. Bölgenin barışı ve istikrarı için herkes üzerine düşeni yapacak." diye konuştu.