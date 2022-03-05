Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bakü'de flaş açıklamalar: Ateşkesin her yerde olması lazım

Geçen ay Şuşa Beyannamesi'nin iki ülkenin meclisleri tarafından da onaylandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Aslında Türkiye ve Azerbaycan tabii müttefiktir. Ama bu tabii müttefikliğimizi liderlerimizin iradesiyle bir belgeye, bir anlaşmaya da döktük. Meclislerimizin onaylaması da bu liderlerimizin iradesinin doğrudan halklarımız tarafından da tasdik edildiğinin göstergesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Şuşa Beyannamesi'yle "tarihi bir adım attıklarını" vurgulayarak, gelecek dönemde bu çerçevede askeri, kültür, ekonomi, enerji ve bilim gibi konuları da içeren birçok konuda somut adımlar atmak için tüm bakanlıklarla çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen iki ülkenin ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını aktaran Çavuşoğlu, hedefin 15 milyar dolar olduğunu, potansiyelin bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu hedefe ulaşmak için lojistiğin önündeki engelleri kaldırıp onları teşvik etme ve tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmenin yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlamanın da önemine değindi.

Karşılıklı yatırımların da 30 milyara yaklaştığını aktaran Çavuşoğlu, şirketleri hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinin yeniden yapılandırılması konusunda Aliyev'in vizyonu çerçevesindeki çalışmalara da destek verdiklerini vurguladı.