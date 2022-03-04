Hilal Kaplan: Diplomasi bir satranç oyunuysa Erdoğan'ın "büyük usta" olduğunu söylemek gerekir





İsrailli solcu gazete Haaretz'deki makale Rus- Ukrayna savaşının tek kazananı olarak Erdoğan'ı ilan ederken, Washington kulislerinin yer aldığı ünlü Politico'da yayınlanan analizde ise şöyle deniyordu: "Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa jeopolitiğinde bir tetikleyici ve kendine getirici olarak görmek istiyor. Rusya ve Batı ittifakı arasında dengede duran Türk lider, kendisi için en iyi anlaşmayı yaptı, uzun süredir iki ülkeyle olan ilişkilerini kendisine göre oluşturdu. Bununla birlikte, yeni savaş söz konusu olduğunda, o artık sonuca çok daha yakın."