107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bin TL teklif ettiler, gaflete düştüm

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu 12 Ekim 2021'de, Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden 2 TIR'a, İzmit geçişinde operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği 'Talisca' ile yaptıkları aramada, TIR'ların dorselerinin çatı iskeletini oluşturan çelik boru profillerin içine gizlenen 447 paket halinde 107 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan İbrahim Karadaş, oğulları Mehmet Fatih Karadaş ve A. Karadaş ile kuzeni Mehmet Mikail Korkmaz, 14 Ekim 2021'de mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar İbrahim Karadaş, Mehmet Fatih Karadaş ve Mehmet Mikail Korkmaz ile avukatları hazır bulundu. Sanık A. Karadaş'ın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrıldı.
'TEHDİT ETTİ'
Duruşmadaki savunmasında nakliyeci olduğunu söyleyen İbrahim Karadaş, "İşim dolayısıyla N.A. isimli kişi ile iki yıldır tanışıyoruz. Kendisinin uyuşturucu madde ticareti sebebiyle cezaevine girmişliği de vardır. N.A., bana kendisinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi. Bunu İstanbul'a götürmem için 600 bin TL para teklif etti. Ben hayatımda böyle büyük parayı bir arada görmedim. Bir anlık gaflete düştüm ve kabul ettim. N.A., yakalandığım taktirde onun ismini vermememi tembihledi ve ismini verirsem aileme zarar vereceği şeklinde beni tehdit etti" diye konuştu.