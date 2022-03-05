Emine Erdoğan’dan başarılı kadın ihracatçılara tebrik

"KADIN GÜCÜNE YATIRIM..."

"Türk kadınının elde ettiği her bir başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi coğrafyamızdaki tüm kadınları da olumlu etkiliyor. Unutmamalıyız ki, kadın gücüne yatırım yapmak ülkemizin müreffeh yarınlarına yatırım anlamına geliyor."