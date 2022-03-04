Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi: 81 ile gönderildi! Nerelerde yasak nerelerde serbest?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına yönelik ayrıntıları bir genelge ile duyurdu.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kuralının açık alanda ve havalandırmaların iyi olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı da maske kullanımına yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında 'pandeminin geldiği noktada salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği' vurgulanarak, maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda ilgili Bakanlık genelgelerimizde maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır."