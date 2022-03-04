Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Akrep Nalan hayatını kaybetti ve herkesi yasa boğdu. Duyanlar Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Hem albümleri hem de canlandırdığı rolleri ile dizilerde yer alan, asıl adı Füsun Nalan Açın olan Akrep Nalan'ın yaşamı hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.
Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
AKREP NALAN KİMDİR?
26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.
"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.