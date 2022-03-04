Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2022 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 10:48
    ABONE OL

    Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    Bir yıldız isim daha kayıp gitti ve Akrep Nalan hayatını kaybetti. Bu haber hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Hayat Bilgisi dizisindeki Fidan Hoca karakteri ile hafızalara kazınan ismin esas adı Füsun Nalan Açın’dır. Çıkardığı albümlerle, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran sanatçının yaşamına dair bilgiler merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Akrep Nalan kimdir?

    Akrep Nalan hayatını kaybetti ve herkesi yasa boğdu. Duyanlar Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Hem albümleri hem de canlandırdığı rolleri ile dizilerde yer alan, asıl adı Füsun Nalan Açın olan Akrep Nalan'ın yaşamı hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.

    Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

    AKREP NALAN KİMDİR?

    26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

    "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

        Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

        1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eşel mobil sistemi tekrar devreye girecek mi?
        Haberler Güncel Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü, hastalığı neydi? Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?
            SON DAKİKA