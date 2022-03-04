Seçim kanunu Meclis'e geliyor! 15 maddeden oluşacak! Dikkat çeken yüzde 3 detayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, Başkan Erdoğan'a düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde son sunumu yaptığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın metnin son hâline onay verdiği ifade edildi.
SEÇMEN GÖÇÜ
15 maddeden oluşan düzenleme ile özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getiriliyor.
31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul'daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakilleri sınırlandırılacak.