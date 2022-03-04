Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2022 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 09:06
    ABONE OL

    Seçim kanunu Meclis'e geliyor! 15 maddeden oluşacak! Dikkat çeken yüzde 3 detayı

    AK Parti ve MHP tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan "Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu" haftaya Meclis'e gelecek. 15 maddeden oluşan düzenleme ile seçmen göçünün de önüne geçilecek.

    Yeni seçim kanunu geliyor! Dikkat çeken yüzde 3 detayı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, Başkan Erdoğan'a düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde son sunumu yaptığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın metnin son hâline onay verdiği ifade edildi.

    SEÇMEN GÖÇÜ
    15 maddeden oluşan düzenleme ile özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getiriliyor.

    31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul'daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakilleri sınırlandırılacak.

        Buna göre, atama ve tayinler haricinde, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Ayrıca, il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hâkim arasında yapılacak kurayla belirlenecek.

        Öte yandan, siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyeti taslakta korunuyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi ise yeni düzenlemede yer almayacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni seçim kanunu geliyor! Dikkat çeken yüzde 3 detayı
        Haberler Güncel Seçim kanunu Meclis'e geliyor! 15 maddeden oluşacak! Dikkat çeken yüzde 3 detayı
            SON DAKİKA