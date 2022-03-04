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    • 04.03.2022 08:59
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    2022 kış paralimpik oyunları ne zaman? Paralimpik ne demek, ilk nerede yapıldı? Paralimpik oyunları branşları nelerdir?

    Dünyaca ünlü milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google önemli günleri ve kişileri Doodle sayfasına taşıyor ve bugün 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı yer aldı. İnternet kullanıcıları bu bilgi ile karşılaşınca hemen detayları araştırmaya başladı. Peki 9 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun katılacağı 2022 kış paralimpik oyunları ne zaman? Paralimpik ne demek, ilk nerede yapıldı? Paralimpik oyunları branşları nelerdir?

    takvim.com.tr
    2022 kış paralimpik oyunları ne zaman?

    İnternet kullanıcıları tarafından 2022 kış paralimpik oyunları ne zaman? Paralimpik ne demek, ilk nerede yapıldı? Paralimpik oyunları branşları nelerdir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı bugün Google Doodle sayfasına taşındı ve hakkındaki bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı.

    2022 KIŞ PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?

    2022 Kış Paralimpik Oyunları 4-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Çin Pekin'in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek.

    2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular bulunuyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek.

    İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç 313 madalyayla ABD takip ediyor.

        PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

        Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

        Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel 2022 kış paralimpik oyunları ne zaman? Paralimpik ne demek, ilk nerede yapıldı? Paralimpik oyunları branşları nelerdir?
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