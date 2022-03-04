2022 kış paralimpik oyunları ne zaman? Paralimpik ne demek, ilk nerede yapıldı? Paralimpik oyunları branşları nelerdir?

2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik düzenlenecek. 2 Mart 2022 itibariyle rekor sayıda 49 Ulusal Paralimpik Komitede kalifiye sporcular bulunuyor. Azerbaycan , İsrail ve Porto Riko Paralimpik Kış Olimpiyatlarında ilk kez yer alırken, Lihtenştayn , Estonya ve Letonya sırasıyla Lillehammer 1994 , Salt Lake 2002 ve Torino 2006'dan bu yana ilk kez geri dönecek.

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda şimdiye kadar Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalya kazandı. Almanya'yı 330 madalyayla Norveç 313 madalyayla ABD takip ediyor.