Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Türk vatandaşlarının Türk Hava Yolları'nın özel uçuşlarıyla tahliyesi sürüyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Bükreş'e geçen Türk vatandaşlarının olduğu TK3291 sefer sayılı THY uçağı, saat 00.05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerini yaptıran yolcular, bir müddet bagaj bandında bekledi. Burada basın mensuplarına konuşan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlattı.
"72 SAATTİR YOLDAYIZ"
İş nedeniyle bir aydır Dnipro'da bulunan Osman Özdemir, çalışma arkadaşlarıyla bulundukları yerden kaçıp, Türkiye'ye dönüş yolculuğunun çok zorlu geçtiğini belirtti.
Güç koşullarla karşılaştıklarını aktaran Özdemir, "Dnipro'dan geçen bir trene binecektik ama bir arbede çıktı. O anda arkadaşım yumruk yedi. Sadece kadınlar binecek diye. Orada bir can mücadelesi vardı. Zor bela bindik. Oradan Lviv'e geldik. Oradan da Çernevitski'ye geldik. Otobüslere binip Romanya'nın içine kadar gelebildik. Orada (Ukrayna) çok sıkıntılı bir durum var. Savaş başladığında bizim olduğumuz bölge kesinlikle çok sakindi. Belli bir şeyden sonra uçak ve helikopter seslerini duymaya başlayınca dedik ki 'çıkıp gideceğiz' buradan. 72 saattir yoldayız. Bunun 24 saati trenle geçti. Taksi ile 250 kilometre gittik. Bu yol çok riskliydi. Sonunda varabildik. Orada Türk otobüslerini gördüğümüzde 'kurtulduk' diyebildik" dedi.