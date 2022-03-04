Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Türk vatandaşlarının Türk Hava Yolları'nın özel uçuşlarıyla tahliyesi sürüyor

Güç koşullarla karşılaştıklarını aktaran Özdemir, "Dnipro'dan geçen bir trene binecektik ama bir arbede çıktı. O anda arkadaşım yumruk yedi. Sadece kadınlar binecek diye. Orada bir can mücadelesi vardı. Zor bela bindik. Oradan Lviv'e geldik. Oradan da Çernevitski'ye geldik. Otobüslere binip Romanya'nın içine kadar gelebildik. Orada (Ukrayna) çok sıkıntılı bir durum var. Savaş başladığında bizim olduğumuz bölge kesinlikle çok sakindi. Belli bir şeyden sonra uçak ve helikopter seslerini duymaya başlayınca dedik ki 'çıkıp gideceğiz' buradan. 72 saattir yoldayız. Bunun 24 saati trenle geçti. Taksi ile 250 kilometre gittik. Bu yol çok riskliydi. Sonunda varabildik. Orada Türk otobüslerini gördüğümüzde 'kurtulduk' diyebildik" dedi.