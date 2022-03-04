Ardahan'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Ardahan Valiliği açıklaması…

Ardahan'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği açıklamasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için okula gitmek öğrenciler ve öğretmenler için oldukça zorlaşıyor. İşte tüm bilgiler…
4 MART ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini kaydeden Bulut, "İl merkezi hariç Hanak, Damal, Çıldır, Posof ve Göle ilçelerimizde eğitime bugün ara verildi." dedi.
Söz konusu ilçelerde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.