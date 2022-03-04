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    • 04.03.2022 07:49
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    Ardahan'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Ardahan Valiliği açıklaması…

    Sabahın erken saatlerinden bu yana Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler bugün okullara gidilip gidilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Ardahan'da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Peki Ardahan Valiliği’nde kar tatili açıklaması geldi mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu?

    takvim.com.tr
    Ardahan’da okullar tatil mi?

    Ardahan'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği açıklamasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için okula gitmek öğrenciler ve öğretmenler için oldukça zorlaşıyor. İşte tüm bilgiler…

    4 MART ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

    Kar ve tipi nedeniyle tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini kaydeden Bulut, "İl merkezi hariç Hanak, Damal, Çıldır, Posof ve Göle ilçelerimizde eğitime bugün ara verildi." dedi.

    Söz konusu ilçelerde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

        METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

        Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.

        TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

        Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Adana

        RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

        TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

        SARI RENK : Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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        Haberler Güncel Ardahan'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ardahan'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Ardahan Valiliği açıklaması…
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