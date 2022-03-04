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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Biz düşersek Avrupa da düşer"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmalar ve patlamaların gölgesinde Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti. Avrupa'ya seslenen Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz" dedi.

04.03.2022 22:27 - Son Güncelleme: 04.03.2022 22:28
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer

7 kentte meydanlarda Ukrayna'yı desteklemek için toplanan göstericilere dev ekranlardan seslenen Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinden hayatını kaybedenlerini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer

Avrupa toplumuna Ukrayna'ya destek vermeye çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum; sessiz kalmayın. Sokaklara çıkıp Ukrayna'yı desteklemenizi, çabalarımızı ve mücadelemizi desteklemenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer

Bugün Ukrayna'nın "ayakta" durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer

"Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer

Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak."

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