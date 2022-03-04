Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Biz düşersek Avrupa da düşer"
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmalar ve patlamaların gölgesinde Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti. Avrupa'ya seslenen Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz" dedi.
04.03.2022 22:27 - Son Güncelleme: 04.03.2022 22:28
Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak."