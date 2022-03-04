Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Biz düşersek Avrupa da düşer"

Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak."