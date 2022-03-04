Benzin ve motorindeki zamlar sonrası akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye girecek mi?





Eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınabileceğini belirtten Güngör, yazısında, "Hatırlayın, sistem 2018'de Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kurgulanmıştı. Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanıyor, akaryakıtın pompa fiyatı sabit kalıyordu. Yani aslında bugün, eşel mobil sisteminin tekrar devreye alınması (geçici bir süre de olsa) için sebep çok…Ya da KDV'nin düşürülmesi için…" ifadelerini kullandı.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;



Dün bir arkadaşım aradı: "Gıdada KDV indi, buna rağmen enflasyon çıktı, ne iş?" diyor.

Dışarıdan bakıldığında haklı bir eleştiri…

Ancak…



Biliyorsunuz, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat Cumartesi günü açıkladı. Karar, 14 Şubat Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlayın o günleri…