Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, aslen nereli? Vahit Kirişçi kimdir? İşte hayatına dair bilgiler…

Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar Vahit Kirişçi kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi atandı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, aslen nereli?
VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?
Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.
Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.