YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı! 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek?

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

Yüksek lisans için YÖKDİL'den kaç puan almak gerekiyor?

Yüksek lisans için gerekli miminum puan üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterebilmektedir. YÖK bu konuda üniversitelere alt limit belirleme yetkisi vermiştir.