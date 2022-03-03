YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı! 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek?

Merakla ve heyecanla beklenen YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sınav giriş belgesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama nedir? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Mart tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL'e girecek olan adaylar sınav yerlerini 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren online olarak öğrenebilecekler.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.