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    • 04.03.2022 12:21
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    • 04.03.2022 12:21
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    YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı! 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek?

    YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı ve YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sınav yerleri merak ediliyordu ve açıklama geldi, işte detaylar...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    Merakla ve heyecanla beklenen YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sınav giriş belgesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama nedir? 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman düzenlenecek?

    YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

    YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Mart tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL'e girecek olan adaylar sınav yerlerini 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren online olarak öğrenebilecekler.

    YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

        YÖKDİL'e kimler başvurabilir?
        YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

        YÖKDİL puanının geçerlilik süresi ne kadardır?
        Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

        Yüksek lisans için YÖKDİL'den kaç puan almak gerekiyor?
        Yüksek lisans için gerekli miminum puan üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterebilmektedir. YÖK bu konuda üniversitelere alt limit belirleme yetkisi vermiştir.
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