Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Türkiye planı deşifre oldu! NATO üzerinden etki ajanlığı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 8. gününde devam ederken müzakareler ve perde arkasında yaşanan diplomasi savaşında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
ETKİ AJANLIĞI SÖZ KONUSU
A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "ABD burada NATO üzerinden bizi de etkileyecek bir şekilde yürütüyor süreci. Burada Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine bir etki ajanlığı söz konusu. Montrö, Bayraktar ve 34 şehit üzerinden bunu yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Nükleer tehdit ile ilgili tüm dünyada bir tedirginlik ve belirsizlik kendisini gösterdi. Nükleer silahlar tarafların eline geçtiğinden beri dünyada nükleer dehşet var. Bütün dünya bu dehşet dengesinin üzerinde oturuyor. Elinde bu güç olan ülkeler nükleer savaş çıkmasın diye bu tarz savaşları yapıyorlar.