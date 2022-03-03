Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Türkiye planı deşifre oldu! NATO üzerinden etki ajanlığı



ABD'nin terörü gerekçe göstererek Irak ve Afganistan'ı işgal etmesi bundan sonra başlayan vekaletler savaşı ve bundan sonra değişik coğrafyalarda görülen istikrarsızlıklar ve son olarak Ukrayna savaşı ortaya çıktı. İşte bunların hepsi nükleer savaş çıkmasın diye oluyor.



Putin ağzına ilk nükleer kelimesini kullandı ve Belarus ile beraber bir tatbikat yaptı burada Putin ortaya bir kararlılık ortaya koyuyor. Putin 'beni yok olmasına noktasına getirirsen benimle beraber sen de gidersin' mesajı veriyor. Burada bir şantaj var.